В Кузбассе сократилось количество свалок

130 контейнеров для непищевых отходов установлены в Новокузнецке с начала действия эксперимента по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает агентство REGNUM в пятницу, 25 января.

«До начала реализации мусорной реформы на юге Кемеровской области действовали девять полигонов ТКО — по сути, это были узаконенные свалки без геомембран, очистки фильтрата и перспектив рекультивации. Сейчас таких полигонов в регионе осталось два», — пишет агентство.

Кроме того, на полигоне «ЭкоЛэнд» была введена в эксплуатацию новая технологическая линия, которая позволит увеличить пропускную способность сортировочного комплекса. После модернизации полигон сможет обрабатывать 60 тонн отходов в час.

«Кроме того, выборка вторсырья увеличивается в 1,7 раз, а значит, гораздо меньше отходов уходит на захоронение», — сказал управляющий директор «ЭкоЛэнд» Евгений Комаров. По его словам, в планах открыть цех по переработке пленочных пластиков в печное топливо.

Новые правила сбора мусора начали действовать на Кузбассе в середине января. Новый экологический стандарт обращения с отходами приняли многие российские регионы. Первыми о внедрении новой технологии объявили власти Московской области.

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