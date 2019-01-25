Французский модный дом Louis Vuitton представил беспроводные наушники Louis Vuitton Horizon. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в пятницу, 25 января.

Гаджет с функцией Bluetooth украшен фирменным мотивом Monogram белого, черного и красного цвета или логотипом LV с желто-синими полосами. В его дизайне чередуются матовые и полированные поверхности. Для зарядки наушников предназначен специальный футляр цилиндрической формы. Заряда наушников хватает на десять часов работы.

Фото: Louis Vuitton 1 /6

Также дом представил умные часы Tambour Horizon в разных цветах. На электронном циферблате модели воспроизводятся заставки с мотивами Monogram, Damier либо V for Gaston-Louis Vuitton. Программа My Travel сохраняет информацию о путешествиях владельца. С помощью функции City Guide владелец гаджета может найти данные об отелях, ресторанах и достопримечательностях в более чем 30 туристических направлениях.

В ноябре 2018 года дом Louis Vuitton и Софи Тернер — британская актриса, амбассадор Louis Vuitton — выпустили созданную при участии Тернер лимитированную версию браслета Silver Lockit. Это плетеный красно-белый шнур с круглым медальоном с изображением белого зайца. Заяц и заячьи лапки во многих странах — символ удачи, а красный цвет в Китае считается счастливым.

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