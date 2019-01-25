Китайцы внезапно начали экономить на одежде

Китайцы начали экономить на шопинге во время поездок за границу. Об этом сообщает Footwear News.

Американская консалтинговая компания Oliver Wyman провела исследование и выяснила, что во время путешествий туристы из Китая предпочитают тратить деньги на экскурсии, оздоровительные процедуры, развлечения и еду.

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Впервые за несколько лет менее половины опрошенных включили шопинг в топ-3 поводов для поездки за рубеж, и всего 7 процентов отдали ему первое место. Кроме того, только третью часть (32 процента) своего отпускного бюджета китайцы откладывают на покупку новой одежды.

По мнению экспертов Oliver Wyman, тенденция может быть связана с тем, что аналогичные вещи доступны в Китае по более низким ценам, а также с популярностью местных брендов.

В марте 2018 года западные масс-маркетовые бренды столкнулись со снижением интереса китайцев к своей продукции. Выяснилось, что жители этой страны начали отдавать предпочтение дорогим вещам люксовых фирм или, напротив, совсем дешевым маркам.

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