В сети рассказали о самых нелепых орфографических ошибках

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Редактор «Би-би-си» Деклан Кашин (Declan Cashin) спросил у своих подписчиков в Twitter, какие слова вызывают у них затруднения при написании. В комментариях принялись делиться десятками вариантов слов, которые для многих оказались крайне сложными.

Среди самых популярных слов, в которых англоговорящие допускают ошибки на письме, оказались diarrhoea («диарея»), deodorant («дезодорант»), vacuum («вакуум»), rhythm («ритм»), guarantee («гарантия») и separate («отдельный»). Помимо этого, пользователи в комментариях предложили эффективные советы для того, чтобы запомнить написание сложных слов.

Один из юзеров, который испытывает проблемы с «ритмом» и «диареей», признался, что иногда просто диктует эти слова в телефон, чтобы их не писать.

Другой пользователь написал, что сложным словом для него является название города в Уэльсе (Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – прим. «Ленты.ру»). Юзер пошутил, что постоянно добавляет лишнюю букву при написании.

Еще один комментатор посчитал сложным слово ненужный (unnecessary).

Другие пользователи предложили ему мнемонические техники для запоминания этого слова, чтобы он больше не допускал ошибок. Твит Кашина набрал более пяти тысяч лайков.

Ранее внимание привлек твит другого журналиста из Великобритании, в котором он сравнил чувствительность чернокожих женщин с пенисом. Пользователи неоднозначно отреагировали на пост британца.

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