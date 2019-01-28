Экстремально волосатая женщина уверовала в любовь и отказалась от бритв

Американка, которая с восьми лет страдает от повышенного роста волос, отказалась от бритвы ради любимого человека. Ее историей поделилось издание The Sun.
32-летняя Дана из Портленда, штат Орегон, начала сбривать волосы на теле еще с ранних лет, когда дети издевались над ее волосатыми ногами. С 12 лет ей пришлось регулярно посещать салон красоты, выщипывать брови и отбеливать волосы над верхней губой.
Всю сознательную жизнь Дана выщипывала, удаляла воском и отбеливала волосы на разных частях тела, в том числе на пальцах ног и ступнях, однако никакие средства не приносили длительного результата. Два года назад женщина обратилась к гинекологу, который диагностировал ей гирсутизм — избыточный рост волос на женском теле.
Молодой человек Даны Стив обратил внимание на мучительный процесс избавления от волос и подбор длинной одежды, который причинял женщине страдания, и предложил ей навсегда отказаться от бритв. Он заявил, что ее красота не зависит от количества волос на теле.
«Мы встречались всего пару месяцев, когда он сделал такое заявление, — рассказывает Дана. — Он помог мне очистить разум от лишнего и разобраться в истинных проблемах моей неуверенности в собственной красоте».
За последние два года женщина научилась принимать и любить свое тело с волосами. По словам Даны, каждый раз, когда она считала себя уродливой, она посылала Стиву снимок ее волос и всегда получала многочисленные комплименты и слова поддержки.
Теперь женщина активно призывает других людей не вестись на поводу у навязанных обществом идеалов, выкладывая фотографии с волосатыми частями тела в социальных сетях.
В феврале 2018 года 33-летняя Лиа Йоргенсен (Leah Jorgensen) из американского города Мэдисон, штат Висконсин, рассказала о том, как изменилась ее жизнь, когда она перестала скрывать свой гирсутизм. Йоргенсен перестала брить волосы на теле, стала носить открытую одежду и впервые сходила на пляж в бикини после того, как завела отношения с мужчиной, которого не смущала ее болезнь.