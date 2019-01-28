Экстремально волосатая женщина уверовала в любовь и отказалась от бритв

Американка, которая с восьми лет страдает от повышенного роста волос, отказалась от бритвы ради любимого человека. Ее историей поделилось издание The Sun.

32-летняя Дана из Портленда, штат Орегон, начала сбривать волосы на теле еще с ранних лет, когда дети издевались над ее волосатыми ногами. С 12 лет ей пришлось регулярно посещать салон красоты, выщипывать брови и отбеливать волосы над верхней губой.

Всю сознательную жизнь Дана выщипывала, удаляла воском и отбеливала волосы на разных частях тела, в том числе на пальцах ног и ступнях, однако никакие средства не приносили длительного результата. Два года назад женщина обратилась к гинекологу, который диагностировал ей гирсутизм — избыточный рост волос на женском теле.

Материалы по теме Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции

Молодой человек Даны Стив обратил внимание на мучительный процесс избавления от волос и подбор длинной одежды, который причинял женщине страдания, и предложил ей навсегда отказаться от бритв. Он заявил, что ее красота не зависит от количества волос на теле.

«Мы встречались всего пару месяцев, когда он сделал такое заявление, — рассказывает Дана. — Он помог мне очистить разум от лишнего и разобраться в истинных проблемах моей неуверенности в собственной красоте».

За последние два года женщина научилась принимать и любить свое тело с волосами. По словам Даны, каждый раз, когда она считала себя уродливой, она посылала Стиву снимок ее волос и всегда получала многочисленные комплименты и слова поддержки.

Теперь женщина активно призывает других людей не вестись на поводу у навязанных обществом идеалов, выкладывая фотографии с волосатыми частями тела в социальных сетях.

В феврале 2018 года 33-летняя Лиа Йоргенсен (Leah Jorgensen) из американского города Мэдисон, штат Висконсин, рассказала о том, как изменилась ее жизнь, когда она перестала скрывать свой гирсутизм. Йоргенсен перестала брить волосы на теле, стала носить открытую одежду и впервые сходила на пляж в бикини после того, как завела отношения с мужчиной, которого не смущала ее болезнь.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!