На Украине усомнились в существовании россиян

Такой нации, как россияне, не существует, а после распада Российской Федерации ряд ее субъектов будут тянуться к Украине. Таким мнением с участниками чата на сайте «Главред» поделился украинский политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

«Хотел бы подчеркнуть: нации под названием "россияне" не существует. Как известно, само название "Россия" появилось очень просто — это была калька с латинского написания Rus», — объяснил Соскин.

Но на самом деле, заявил политолог, это название Украины. «Именно Петр I украл название "Русь" у нашего народа. Так что Русь — это протоназвание Украины. И поэтому никаких россиян не существует», — написал Соскин.

Россиян нет «как таковых», подчеркнул политолог. «Это набор национальных республик с разными национальными этносами: финно-угорскими, тюркскими, уральскими и так далее И как только не станет [президента России Владимира] Путина, эти этносы начнут строить свои собственные государства: Удмуртия будет строить свое государство, Татарстан — свое, Башкирия — свое, калмыки — свое, якуты — свое и так далее», — поведал он.

«Вне всякого сомнения, Российская Федерация не имеет геополитического и этнонационального будущего, она должна распасться», — добавил Соскин. После этого, считает политолог, образовавшиеся государства начнут строить свое собственное будущее, и им будет не до Украины. «Наоборот, они захотят видеть Украину своим союзником, который будет им помогать выстраивать свое государства», — убежден он.

«Я считаю, что в приграничных областях — в Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ростовской, а также в Кубанском крае — везде живет наш народ. Поэтому, когда Российская Федерация начнет распадаться, малое начнет притягиваться к большему. Это все — часть нашего этноса, нашего народа. Это славяне, русичи, православные. Все они станут нашей частью», — поделился своим прогнозом политолог. Для этого, уточнил он, Украине нужно просто изменить административно-территориальную модель — «прийти к краевому принципу, тогда частям распадающейся РФ легко будет войти в состав Руси-Украины».

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