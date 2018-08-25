В Киеве призвали распространить украинский язык до Дальнего Востока

Внештатный советник президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил о желании украинизировать юг Дальнего Востока на территории России. Об этом он рассказал журналу «Украïнський тиждень».

«Наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс [украинизации] исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (Дальний Восток — прим. «Ленты.ру»). Хотя бы на Кубани. Но это происходит в Донбассе», — отметил он в интервью. По его словам, значительная часть территории Украины останется русскоязычной, поскольку там нет потенциала для украинизации. Языковая русификация стала необратимой, считает Медведев.

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Политолог добавил, что готовность Крыма и Донбасса к «мягкой украинизации» в начале 1990-х была ниже. «Между тем за 20 лет сформировалась украинская политическая нация, где большая часть населения говорит на украинском и также большая — на русском. Но все они себя воспринимают как единое сообщество людей, объединенных исторической судьбой», — сказал он. Советник Порошенко заметил, что благодаря национальному единству в 2014 году многие жители восточных регионов заняли проукраинскую позицию.

23 августа стало известно, что пользователи социальных сетей высмеяли Порошенко за плакаты с лозунгами «Армия! Язык! Вера!» ко Дню независимости.

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