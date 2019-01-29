Москва распрощается с «Красным богатырем»

На месте закрытого завода «Красный богатырь» на востоке Москвы планируется построить более 300 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Москомстройинвеста.

Также на площадке появятся два детских сада, школа на тысячу мест и комплекс общественного назначения площадью 90 тысяч квадратных метров. Проект планировки бывшей промышленной территории уже одобрили в столичном правительстве, отметил источник агентства, добавив, что речь идет о застройке более чем 53 гектаров. Инвестором строительства выступает ЗАО «Инвестиционная компания "Северная звезда"».

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В понедельник, 28 января, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что мэрия принимается за развитие территории «Красного богатыря». «В "ржавом поясе" Москвы, как называют старые промзоны, постепенно растут уютные микрорайоны, — написал градоначальник. — В прошлом году ввели там 3,5 миллиона "квадратов" недвижимости. Сейчас принимаемся за планировку территории бывшего завода "Красный богатырь". Акцент на развитие транспорта, социальной инфраструктуры, озеленение».

«Красный богатырь» был основан в 1887 году и до начала 2000-х занимался производством обуви. Главный корпус завода построен по проекту архитектора Густава Гельриха, спроектировавшего десятки доходных домов в Москве.

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