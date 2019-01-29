В Великобритании нашли газ

Французская энергетическая компания Total нашла крупное месторождение природного газа у берегов Великобритании, сообщается на сайте компании.

Месторождение обнаружено в районе Гленгорм, восточнее от города Абердин, на побережье Северного моря. Его предположительный объем составляет 250 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте.

Качество газоносного слоя оценивают как хорошее, глубина скважины составляет 5056 метров. Сейчас планируется продолжать бурение и испытание скважины, чтобы оценить ресурсы и производительность пласта.

«Наши прочные позиции в регионе позволят нам использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать разработку этого месторождения», — сообщил официальный представитель французской компании Кевин Маклахан. Также он отметил, что результаты бурения скважины оказались на уровне «верхнего предела».

Французская компания Total занимает четвертое место в мире по объему добычи. Это уже ее второе крупное месторождение за последние четыре месяца. В сентябре 2018 года Total обнаружила запасы газа в районе Глендронах, западнее Шетландских островов (Великобритания). Глубина скважины составила 4312 метров. Ее испытания доказали хорошие характеристики пласта, проницаемости и пропускной способности скважины.

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