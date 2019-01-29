Российский телеканал заставили отказаться от программы о поминках и похоронах

Руководству ГТРК «Алания» пришлось убрать из эфира одну из самых популярных программ «Извещения», в которой рассказывалось о смерти жителей Северной Осетии и сообщалось о местах проведения поминок и похорон. Об этом во вторник, 29 января, пишет «Кавказ.Реалии».

Как пояснил изданию директор филиала ВГТРК Тимур Кусов, закрыть программу решили из-за того, что она «не соответствует концепции канала "Россия 24"». По его словам, на этот раз решение окончательное.

При этом, уточнил Кусов, передача «Извещения» останется в радиоэфире «Алании» — она по-прежнему будут выходить два раза в день.

По данным «Кавказ.Реалии», осетинский филиал ВГТРК ранее пытался убрать из эфира программу о похоронах и поминках уже три раза. Однако каждый раз руководство телеканала получало многочисленные жалобы от местных жителей и было вынуждено возвращать передачу.

Как отмечает издание, рубрика с извещениями есть и в местной газете «Северная Осетия». Кроме того, данной тематике посвящено сразу несколько Instagram-аккаунтов, которые ведут жители региона.

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