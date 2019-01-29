В Москве оценили новый мирный план по Донбассу

План совместной миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе должен быть поддержан всеми сторонами конфликта. Об этом заявили в МИД России, сообщает РИА Новости во вторник, 29 января.

«Он не поддержан, в частности, сторонами конфликта, он не поддержан украинской стороной, поэтому это лишь один из многочисленных планов, которые сейчас циркулируют», — сказал директор департамента общеевропейского сотрудничества Андрей Келин, подчеркнув, что наряду с официальным Киевом имел в виду самопровозглашенные Луганскую (ЛНР) и Донецкую (ДНР) народные республики.

Дипломат добавил, что российская сторона уже изучила этот план.

Ранее, 28 января, спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик заявил, что новый план мирного урегулирования в Донбассе, который должен прийти на смену минским соглашениям, предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению региона.

По его словам, новый план должны утвердить страны «нормандской четверки» — Украина, Россия, Франция и Германия.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР И ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после совершенного там государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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