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Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера

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Юрий Галдун

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом. Извинения он принес на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 30 января.

«Я допустил непростительную ошибку, отреагировав грубо на реплику из зала. Дело в том, что в течение сессии эти реплики звучали неоднократно, и я не видел, что автором этого высказывания был пенсионер», — пояснил он.

Галдун добавил, что вышесказанное не снимает с него ответственности.

Накануне Telegram-канал «Белгород №1» опубликовал видеозапись с заседания седьмой сессии городского совета. Во время выступления присутствовавший в зале мужчина пожаловался, что градоначальника не слышно.

«Я не виноват, что не слышно, слуховой аппарат надо брать», — ответил Галдун.

Галдун был назначен врио главы города 21 января. На этом посту он сменил Константина Полежаева, который досрочно сложил с себя полномочия. Ранее Галдун работал в должностях замгубернатора и главы департамента ЖКХ.

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