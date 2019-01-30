Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом. Извинения он принес на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 30 января.

«Я допустил непростительную ошибку, отреагировав грубо на реплику из зала. Дело в том, что в течение сессии эти реплики звучали неоднократно, и я не видел, что автором этого высказывания был пенсионер», — пояснил он.

Галдун добавил, что вышесказанное не снимает с него ответственности.

Накануне Telegram-канал «Белгород №1» опубликовал видеозапись с заседания седьмой сессии городского совета. Во время выступления присутствовавший в зале мужчина пожаловался, что градоначальника не слышно.

«Я не виноват, что не слышно, слуховой аппарат надо брать», — ответил Галдун.

Галдун был назначен врио главы города 21 января. На этом посту он сменил Константина Полежаева, который досрочно сложил с себя полномочия. Ранее Галдун работал в должностях замгубернатора и главы департамента ЖКХ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!