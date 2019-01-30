Москва ответила на слова Порошенко о «холодном мире»

Украина и Россия не находятся в состоянии войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом в среду, 30 января, сообщает «Интерфакс».

«Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве», — сказал Песков, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о необходимости «холодного мира» с Москвой.

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Песков напомнил, что на Украине дискриминируют российские компании и посягают на их собственность, «что есть на самом деле не что иное, как посягательство на собственность зарубежных инвесторов». Пресс-секретарь президента указал на имеющиеся в стране ограничения свободы СМИ и свободы слова, а также угрозу жизни и безопасности российских журналистов. Москва хотела бы, чтобы «наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений», добавил Песков.

Выступая 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве, Порошенко заявил, что Украине необходим мир с Россией, поскольку жители страны устали от войны. Глава государства отметил, что тема войны и мира будет одной из ключевых на грядущих президентских выборах, потому что «народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего».

В тот же день Порошенко объявил, что будет вновь баллотироваться на пост президента страны.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в начале 2014 года на фоне конфликта в Донбассе, а также вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, контролирующие часть территорий на востоке страны, оккупированными Россией территориями. Кроме того, Киев не признает законным референдум о статусе Крыма и считает полуостров аннексированным Россией.

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