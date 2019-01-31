Оставшийся без паспорта ДНР основатель ДНР разозлился на власти ДНР

Бывший спикер Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин считает скотством решение не выдавать ему гражданство республики. С таким заявлением он выступил в интервью «Антифашисту».

Пургин объяснил, что пока не намерен оспаривать отказ в выдаче паспорта в суде. «Пока в этом нет никакого смысла, ведь в [выданном Пургину] документе (где говорится, что заявление Пургина о выдаче ему паспорта было отклонено — прим. «Ленты.ру») даже не указана причина отказа мне и моей жене. Суд — это спор. А тут налицо абсолютный беспредел», — рассказал он.

«Вероятнее всего, я подам запрос в прокуратуру в отношении документа без печати и штампа, который по факту является недействительным, и не указанной причины отказа: в [разделе IV временного положения о паспорте гражданина ДНР], на который ссылаются авторы отказа, с десяток подпунктов. На основании какого из них мне отказано? Это откровенное скотство», — добавил экс-спикер парламента самопровозглашенной республики.

Также Пургин выразил свое недовольство тем, что ряд «провластных» Telegram-каналов заявили, что в документе указан реальный адрес проживания Пургина. «Видимо, надеются, что кто-то гранату в окно мне кинет, и этим решит неудобный для них вопрос. В любом нормальном государстве это стало бы причиной для возбуждения уголовного дела. Но только не у нас», — сказал он.

На вопрос, кому же надо было поступить с ним именно таким образом, Пургин ответил, что подозревает в этом местных силовиков. «Думают, что Украина уже на подходе», — подытожил он.

В 2014 году Пургин был одним из лидеров так называемой русской весны в Донецкой области и принимал участие в создании Донецкой народной республики. С мая по ноябрь 2014 года он был первым заместителем председателя Совета министров республики, а с ноября 2014-го по сентябрь 2015-го был спикером парламента ДНР.

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