В Узбекистане сократился рынок торговли людьми

В ГУВД Ташкента отчитались о сокращении торговли людьми на 65 процентов. Об этом сообщается на сайте управления.

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На совещании в ГУВД узбекской столицы отчитались о первом годе работы межведомственной комиссии по противодействую торговле людьми. Начальник управления Рустам Джураев сообщил, что количество преступлений, связанных с торговлей людьми сократилось на 65 процентов. Если в 2017 году таких преступлений было зарегистрировано 49, то в 2018-м — только 17. Сокращение количества таких преступлений Джураев связал с деятельностью президента республики Шавката Мирзиеева.

В 2017 году Госдепартамент США признал Узбекистан страной, не отвечающей минимальным стандартам Закона о защите жертв торговли людьми (TVPA) и не предпринимающей значительных усилий для борьбы с торговлей людьми. Узбекское правительство обвинили в использовании принудительного и детского труда, требовании от фермеров и местных чиновников выполнения государственного плана на производство хлопка.

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