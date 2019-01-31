Доступ Трампа к ядерному оружию захотели ограничить

В конгресс США внесены два предложения по ограничению использования ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службах авторов инициатив, передает РИА Новости.

Сенатор и претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит предложили отказаться от применения ядерного оружия первыми. Политики посчитали подобную политику «устаревшей и опасной», так как единственная цель ядерного арсенала США — сдерживание.

Помимо этого, сенаторы Тед Лье и Эд Марки внесли законопроект, запрещающий президенту США наносить предупреждающий ядерный удар без разрешения конгресса.

Отмечается, что подобные инициативы предлагаются уже не впервые. Особенно популярными они стали после прихода к власти Дональда Трампа.

Согласно политике США на данный момент, допускается нанесение встречных и превентивных ядерных ударов.

Ранее сообщалось, что В США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией. Новую боеголовку W76-2 будут устанавливать на подводные лодки. Ее мощность составляет около пяти килотонн.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!