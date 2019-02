Звезда «Секретных материалов» выступит в Москве и Санкт-Петербурге

Актер Дэвид Духовны, известный по ролям в сериалах «Блудливая Калифорния» и «Секретные материалы», выступит в Москве 7, а в Санкт-Петербурге 8 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Духовны пишет музыку сам и уже выпустил два альбома Hell Or Highwater в 2015 году и Every Third Thought в 2018 году. В России он выступит впервые. В Москве концерт пройдет на площадке ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, а в Санкт-Петербурге — в клубе «Космонавт».

Духовны был многократно номинирован на премии «Эмми» и «Золотой Глобус». Также он — единственный актер, кому удалось выиграть «Золотой Глобус» в номинации «Лучший актер» сразу в двух категориях – «Комедия» и «Драма».

