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18:27, 2 июля 2025Моя страна

Российские школьники разложили матрасы во дворе ради одной цели

Краснодарские школьники разложили матрасы во дворе ради занятий спортом
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

В Краснодаре школьники разложили матрасы во дворе ради одной цели. Об этом сообщает Baza в Telegram.

На размещенных кадрах ученики были запечатлены во время занятий спортом. Так, российские школьники выполняли на турниках сложные упражнения. «Вот так зарождаются спортсмены, с уличного спортзала», — прокомментировал очевидец, снимавший молодых людей на камеру.

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