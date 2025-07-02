Российские школьники разложили матрасы во дворе ради одной цели

Краснодарские школьники разложили матрасы во дворе ради занятий спортом

В Краснодаре школьники разложили матрасы во дворе ради одной цели. Об этом сообщает Baza в Telegram.

На размещенных кадрах ученики были запечатлены во время занятий спортом. Так, российские школьники выполняли на турниках сложные упражнения. «Вот так зарождаются спортсмены, с уличного спортзала», — прокомментировал очевидец, снимавший молодых людей на камеру.

Ранее бывший футболист сборной России спас подростка. Экс-тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов помог парню во время матча отбора чемпионата РФ между командами 2011 года рождения, когда тот столкнулся с нападающим.

В июле россиянин выиграл чемпионат мира по поясной борьбе. Воспитанник спортивной школы имени Героя России Дмитрия Александровича Разумовского и школы единоборств ULSAMBO73 Артур Хакимов представлял на соревнованиях Ульяновскую область.

