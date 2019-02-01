Кремль высказался о бедах «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами о проблемах с «Газпромом» в связи с уголовными делами в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 1 февраля.

«Сейчас об этом говорить преждевременно, потому что это пока предъявленные обвинения и в ходе судебного разбирательства это предстоит доказать», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, не свидетельствует ли дело против Арашукова-старшего, обвиняемого в хищении у «Газпрома» топлива на 31 миллиард рублей, о сбое в системе управления энергетической корпорации.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Позднее в Санкт-Петербурге задержали его отца. Члена Совфеда обвиняют в организации убийств, давлении на свидетеля.

Раулю Арашукову, советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз», инкриминируется создание преступного сообщества и особо крупное мошенничество. По версии следствия, хищения газа производилось с 2002 года. Утверждается, что понесенный ущерб невозможно возместить.

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