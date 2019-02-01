В Дагестане непутевые коровы пришли пастись в аэропорт

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Сотрудники аэропорта Махачкалы нашли на территории аэродрома бесхозно пасущихся коров и пожаловались на их хозяев в полицию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Работники сразу поместили животных в специальный загон и дождались, пока их заберут владельцы. Отмечается, что соответствующие документы для составления протокола об административном правонарушении были переданы в полицию.

По словам представителя аэропорта, крупный рогатый скот часто пасется на территории аэродрома. Из-за этого сотрудникам ежедневно приходится разгонять коров, овец или коз, которые мешают пассажирам и наносят вред зеленым насаждениям.

В мае 2018 года толстый енот, застрявший в самолете Air Canada, задержал рейс в Торонто на несколько часов. Животное спряталось внутри шланга кондиционера, и сотрудникам удалось обнаружить его только перед началом посадки на борт. Когда экипаж подключил трубу с воздухом к самолету, енот взмыл вверх и попал в вентиляционную систему. Чтобы вытащить его, сотрудникам аэропорта пришлось разбирать самолет.

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