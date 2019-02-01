Скрутившие террориста американцы стали французами

Три американца, которые смогли обезвредить вооруженного террориста в поезде Амстердам — Париж в 2015 году, получили французское гражданство. Об этом пишет газета Le Figaro.

Церемония прошла в американском городе Сакраменто (штат Калифорния). В ее ходе документы о натурализации 26-летним Энтони Сэндлеру, Алеку Скарлатосу и Спенсеру Стоуну вручил генконсул Франции Эммануэль Лебрюн-Дамьен. Он подчеркнул, что молодые люди «рисковали своей жизнью во имя ценностей [Французской] Республики».

Трое американцев-друзей приехали в Европу на отдых в 2015 году. 21 августа они смогли обезвредить на тот момент 25-летнего марокканского джихадиста Аюба аль-Каззани, когда он открыл стрельбу по пассажирам в последнем вагоне скоростного поезда компании Thalys International. Всего в поезде находилось 554 пассажира, никто не погиб.

Скарлатос и Стоун в тот момент были военнослужащими. Последний получил ножевое ранение. Друзьям также помог британец Крис Норман. Президент Франции Франсуа Олланд позднее наградил всех высшей наградой республики — орденом Почетного легиона.

Власти считают, что атака должна была стать крупным терактом, в то же время сам аль-Каззани утверждал, что просто намеревался грабить пассажиров.

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