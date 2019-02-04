Модель снялась с нищими и разъярила публику

Индийско-канадский дизайнер и модель по имени Баббу (Babbu) устроила модную фотосессию с бедняками и разгневала публику. Об этом сообщает Metro.

Девушка опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует в желтом пиджаке и шортах с белыми надписями вроде spice girl («горячая штучка») на рыбном рынке в Мумбае, Индия.

На отдельных снимках Баббу запечатлена в окружении бедно одетых мужчин-индусов, некоторые из них босые, на других фото — с пожилой женщиной в традиционном индийском наряде.

Многие подписчики модели раскритиковали съемку.

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«Интересно знать, а ты кому-нибудь из них заплатила за участие в съемке? Ведь очевидно, что с их помощью ты собралась заработать. Возможно, тебе стоило остановиться и задуматься, правильно ли ты поступаешь с этической точки зрения», — прокомментировал один из них.

«Ты и твои работы мне всегда очень нравились. Но мне неприятно от того, что ты буквально используешь темнокожих рабочих в качестве фона для своей фотосессии», — возмутился другой.

Однако дизайнер ответила, что не собирается оправдываться, и предложила всем недовольным от себя отписаться.

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