Российские туристы поиздевались над младенцем на глазах у толпы и поплатились

Россиян арестовали в Малайзии после того, как они устроили представление с младенцем на улице. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Facebook появилось видео, на котором мужчина в центре города Куала-Лумпур подкидывает грудного ребенка в воздух, держа его за руки и за ноги. В это время его приятели играют на традиционных инструментах, поют песни и выпрашивают милостыню у прохожих. Возмутившиеся очевидцы пожаловались на происходящее полиции.

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Ролик с младенцем моментально стал вирусным и вызвал волну возмущений в социальных сетях. Многие сочли такое обращение с ребенком жестоким. Другие оправдали россиян, заявив, что подобные упражнения называются динамичной гимнастикой и полезны для ребенка. Тем не менее активисты и врачи утверждают, что такая гимнастика очень опасна.

В июне 2018 года путешественник, следовавший рейсом Доха — Шираз, собрал милостыню прямо в проходе самолета авиакомпании Qatar Airways. По словам очевидцев, попрошайка внезапно поднялся со своего места и пошел просить денег с пластиковым пакетом в руках. Он не унимался, несмотря на предупреждения бортпроводников, а один из пассажиров даже протянул ему денежную купюру.

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