Японец вызвал эскортницу и удивил ее необычной просьбой

Пользовательница Twitter из Японии, предположительно работающая эскортницей, рассказала, как клиент вызвал ее и заставил помогать с переездом. Об этом сообщает информационный портал World of Buzz.

Девушка, называющая себя Миюна (Miyuna), отметила, что ничего не предвещало подвоха и она отправилась на выезд в соблазнительном халате. Однако клиент не был заинтересован в сексуальных услугах и попросил ее все два часа помогать ему с переездом: собирать вещи в коробки, носить их к выходу и убирать квартиру. Миюну крайне удивило поведение мужчины, и она спросила у подписчиков, сталкивались ли они с чем-то подобным.

Автор одного из комментариев ответила, что однажды клиент тоже вызвал ее на три часа, чтобы помочь с переездом. В конце у них осталось немного времени, и мужчина угостил эскортницу обедом. Другая девушка написала, что убирала дом, а еще одна вспомнила, что кормила парализованного человека с ложечки.

В конце января мать-одиночка из Великобритании рассказала о том, как заработала в эскорте на погашение огромного долга. Женщина уверяет, что никогда не занималась сексом с клиентами. По ее словам, однажды она получила сотни фунтов за то, что поела фиш-энд-чипс с пенсионером.

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