Получившая российское гражданство баронесса умерла

Баронесса Ирина фон Дрейер, которая в 100 лет получила российское гражданство, скончалась во Франции на 104-м году жизни. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщил РИА Новости ее сын Фома.

«С большой грустью сообщаю вам, что мама, Ирина Владимировна, баронесса фон Дрейер, графиня Минкевич-Одроваз вернулась к Богу», — сказал он.

Сын баронессы уточнил, что ее в «самое ближайшее время» похоронят в семейном склепе на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Отпевание пройдет в православной часовне.

В 2015 году, в преддверии 100-летия баронессы, президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче ей российского гражданства. Российский паспорт фон Дрейер вручил посол России во Франции.

Ирина фон Дрейер родилась в 1915 году в Москве в семье генерал-майора русской армии, который в годы гражданской войны служил в армии барона Петра Врангеля. В 1920-м ее семья была вынуждена покинуть Россию и в результате обосновалась во Франции.

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