Нелепая татуировка с ошибкой поссорила Ариану Гранде с фанатами

Салон LaserAway, специализирующийся на сведении татуировок, предложил американской певице Арине Гранде 1,5 миллиона долларов, чтобы она воспользовалась их услугой. Об этом сообщает People.

В обмен на это певица должна была дать согласие на то, чтобы вся процедура была записана на видео и опубликована на сайте компании в качестве рекламы.

«Я сама заплачу вам миллион, чтобы вы все от меня отстали», — ответила разозлившаяся поп-исполнительница в Twitter.

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После этого Гранде устроила перепалку с фанатами, вновь пытаясь оправдать неудачную татуировку. «Вы же сами знаете, что многие допускают такие ошибки. Но они не переживают, поскольку им нравится, как это выглядит. Но я очень переживаю. В самом деле, что еще вы хотите от меня услышать?» — писала она.

Позже певица рассказала, что ее поклонники из Японии всегда любили выпущенную ею одежду с фразами на японском языке, однако ее пришлось удалить с сайта, чтобы больше никого не раздражать.

Все комментарии Гранде были удалены.

В конце января Гранде набила татуировку в честь выхода своего нового сингла 7 Rings («Семь колец»), однако допустила ошибку. «Новая татуировка Арианы Гранде означает "Шичирин" — барбекю-гриль в японском стиле, — а не 7 Rings», — заметил один из фанатов в Instagram. Певица поспешила удалить снимок со своей страницы, предварительно оправдавшись, что не доделала татуировку из-за нестерпимой боли. Затем она решила исправить татуировку, но сделала в ней новую ошибку.

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