Двух россиян оштрафовали на миллионы рублей за вытоптанные на митинге цветы

Фрунзенский районный суд Петербурга обязал главу местного штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 миллиона рублей в качестве компенсации за цветы, уничтоженные участниками митинга 5 мая 2018 года, сообщает «Медиазона».

Также активисты должны выплатить 60 тысяч рублей судебных издержек.

По подсчетам прокуратуры, которая выступила заявителем на суде, протестующие нанесли городу ущерб и вытоптали растений на общую сумму в почти 11 миллионов рублей. Эта сумма превысила закупочную стоимость цветов в 19 раз, однако, по словам гособвинителя, власти закупали семена, а выросшие растения стоят дороже. Например, 1850 единиц кизильника, который используют для живой изгороди, были куплены городом за 175,5 рублей за штуку. За 150 поврежденных растений прокуратура потребовала 525 тысяч, то есть каждый пострадавший кизильник оценили в 3,5 тысячи рублей.

Прокуратура подала иск к Литвину и Михайлову в декабре — как к организаторам прошедшей 5 мая кции «Он нам не царь», их банковские счета были заблокированы. 1 февраля в СМИ появилась информация о том, что Навальный собрался оплатить ущерб из своего кармана. Представители оппозиционера назвали это фейком.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!