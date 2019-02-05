Россию вновь сочли несвободной

Россия находится в числе несвободных стран. Об этом говорится в февральском докладе американской неправительственной организации Freedom House.

Эксперты оценивают уровень свободы в России на 20 баллов, как и годом ранее. При этом максимум в 100 баллов получили только три страны — Финляндия, Норвегия и Швеция.

Аналитики называют прошедшие в России выборы несвободными и нечестными, отмечают недостаточность возможностей для развития оппозиции, проблему с политическими правами у различных слоев населения. Организация отмечает, что антикоррупционные меры в стране недостаточно эффективны, существует проблема с независимостью СМИ, свободой вероисповедания и политических взглядов. Российскую судебную систему эксперты также не могут назвать независимой.

Кроме того, Россию обвиняют в репрессиях в отношении крымских татар. Работу журналистов на территории страны называют опасной: они рискуют быть арестованными или даже убитыми.

В общей сложности Freedom House насчитывает в мире 87 свободных стран и территорий, 64 частично свободных и 58 несвободных. При этом из числа первых в 2018-м выбыли две страны: Сербия и Венгрия. В то же время сильнее всего ситуация ухудшилась в Никарагуа, она попадала в число несвободных. Улучшились же показатели больше всего в Эфиопии, однако она не перешла в другую категорию.

В конце января Россия по итогам 2018 года заняла 138-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International и оказалась на одной ступени с Гвинеей, Ираном, Ливаном, Мексикой и Папуа — Новой Гвинеей.

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