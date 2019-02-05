Прибыль «Роснефти» увеличилась почти в 2,5 раза

Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2018 года составила 549 миллиардов рублей, увеличившись почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба компании. При этом фактическая прибыль «Роснефти» за 2018 год превзошла прогнозы ряда инвестиционных банков.

EBITDA за 12 месяцев 2018 года увеличилась в 1,5 раза в рублевом выражении — до 2 081 миллиарда рублей. Маржа показателя EBITDA за 2018 год выросла на 2,2 процентных пункта, достигнув 24,8 процента. Выручка за этот же период выросла на 37 процентов в рублевом выражении и достигла 8 триллионов 238 миллиардов рублей. Этот показатель оказался так же выше консенсус прогноза аналитиков инвестиционных банков.

Свободный денежный поток «Роснефти» остается положительным уже на протяжении 27 кварталов подряд. По итогам прошедшего года показатель увеличился в 4,6 раза по сравнению с СДП за аналогичный период 2017 года и составил 1 триллион 133 миллиарда рублей. В течение года компания существенно сократила долговую нагрузку — более чем в 2 раза снижен объем краткосрочных обязательств, значение показателя чистый долг/EBITDA к концу года составило 1,2х в долларовом выражении, снизившись на 40 процентов.

«Свою эффективность подтверждает одобренная год назад стратегия органического роста, направленная на повышение прибыльности бизнеса и максимизацию отдачи от существующих активов. По итогам года компания продемонстрировала значительный денежный поток, в результате чего объем долговой нагрузки был снижен более, чем на 14 миллиардов долларов США», — прокомментировал результаты четвертого квартала 2018 года глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу — 3,1 доллара на баррель в нефтяном эквиваленте. В 2017 году этот показатель составлял 3,2 доллара на баррель в нефтяном эквиваленте.

Во второй половине августа 2018 года совет директоров «Роснефти» озвучил рекомендации по выплатам дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года — в размере 14,58 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая сумма средств на выплату промежуточных дивидендов только по итогам 1 полугодия составила 154,5 миллиарда рублей и оказалась в 1,5 раза выше, чем за весь 2017 год (111,1 миллиарда рублей).