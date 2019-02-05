Россияне оказались частыми жертвами унижений в сети

Россияне чаще жителей других стран подвергаются травле в интернете. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Microsoft по результатам исследования культуры общения и личной безопасности в сети.

Выяснилось, что 71 процент респондентов из России сталкивались с оскорблениями в сети. Этот показатель у россиян выше общемирового на 20 процентов.

Кроме того, россияне чаще подвергаются риску в интернете со стороны посторонних людей. Для России этот показатель равен 60 процентам, в то время как мировой составляет всего лишь 36 процентов. При этом в России риск пострадать от действий близких и друзей в интернете оказался ощутимо ниже среднего по миру: 8 против 28 процентов.

Несмотря на то что в России вероятность столкнуться с интернет-рисками в 2018 году составила 74 процента, лишь 46 процентов респондентов отметили серьезные эмоциональные переживания из-за угроз, которым они подверглись. Этот показатель оказался ниже общемирового, который равен 55 процентам.

Индекс цифровой культуры, основанный на результатах исследования, поставил Россию на 19-е место среди 22 стран-участниц.

В 2017 году 75 процентов из общего количества респондентов из России отметили, что столкнулись с интернет-рисками.

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