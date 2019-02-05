Убивший шесть человек «из-за приложения Uber» водитель получил пожизненное

Суд штата Мичиган признал американского таксиста Джейсона Далтона виновным в убийстве шести человек и приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает телеканал WXYZ.

Водителя такси обвиняли в том, что в ночь на 21 февраля 2016 года он застрелил шесть человек из окна своего автомобиля и пытался убить еще двоих. После стрельбы он еще в течение пяти часов продолжал разводить клиентов. Далтон признал свою вину по всем пунктам обвинения.

На допросе таксист заявлял, что его душой и телом во время инцидента завладело приложение Uber. По его словам, в момент загрузки программы на экране появлялась рогатая коровья голова дьявола, которая говорила ему, что делать. Экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

В компании Uber заявили, что Далтон не был ранее судим, а при приеме на работу прошел все необходимые проверки.

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