Европе пригрозили дефицитом нефти из-за стоящих в пробке российских танкеров

На входе в турецкие проливы Босфор и Дарданеллы скопилось 55 танкеров, в основном из России и Казахстана, с 41 миллионом баррелей нефти на борту. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

Танкеры, которые идут через проливы из Черного моря, вынуждены ждать около 16 дней вместо пяти или шести при нормальной ситуации. Этот срок является максимальным начиная с 2014 года. В обратном направлении время ожидания составляет порядка 14 дней при обычных шести.

Сообщается, что причиной задержек стало введение Турцией новых правил прохода судов в сентябре 2018 года. В них сопровождение буксира требуется для большего числа типов судов, чем ранее. Кроме того, движение

через Босфор и Дарданеллы ограничивают неблагоприятные погодные условия.

По мнению экспертов, ситуация может повлиять на работу нефтеперерабатывающей отрасли Средиземноморского региона.

«Если ситуация с задержками сохранится или усугубится, нефтеперерабатывающие заводы в Средиземноморье очень скоро начнут ощущать нехватку сырья», — заявил Bloomberg директор консалтинговой компании Facts Global Energy Джеймс Дэвис. По его словам, он видит признаки работы над решением этих проблем, что должно снизить напряженность.

Осенью 2018 года сообщалось, что Германия была вынуждена распечатать стратегический запас нефти, чтобы обеспечить топливом некоторые федеральные земли. Проблемы возникли из-за засушливого лета, которое привело к падению уровня воды в Рейне. Главная река страны настолько обмелела, что танкеры и нефтеналивные суда не могли пройти при полной загрузке топливом.

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