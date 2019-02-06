Пенсионер благодарил каждого зрителя на YouTube и обрел миллион друзей

Youtube / Nilson Izaias papinho

Малоизвестный YouTube-блогер Нильсон Изайас (Nilson Izaias) набрал более 1,5 миллиона подписчиков за три дня. Как сообщает Mashable, причиной такого внимания стали ролики, где мужчина поименно благодарил зрителей за внимание к своему каналу.

Пожилой Изайас начал активно вести свой YouTube-канал около месяца назад. Там он выкладывал видео, посвященные быту: домашним делам и уходу за садом. Также мужчина демонстрировал попытки смастерить желеобразную игрушку, называемую слаймом.

Раз в неделю Изайас выписывал имена своих немногочисленных подписчиков в тетрадь и записывал видео с благодарностями.

Судя по данным статистического сервиса SocialBlade, с начала февраля число подписчиков и зрителей на канале Изайаса резко возросло. 3 февраля на него подписалось более 700 тысяч человек, 4-го — 800 тысяч.

Поздним вечером 4 февраля Изайас опубликовал видео, где поблагодарил всех новых подписчиков за поддержку. Он также пожаловался на обидные комментарии, которые появились под его видео с приходом популярности.

Зрители поддержали Изайаса: они называли авторов негативных отзывов завистниками и убеждали старика, что теперь у него миллионы друзей. «Пожалуйста, не чувствуйте себя одиноким», — говорили они. Многие из них упоминали, что Изайас напоминает им их бабушек и дедушек, по которым они скучают.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!