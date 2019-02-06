Начальника отдела центральной таможни задержали за взятку

Уголовное дело по факту получения взятки возбуждено в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Лариса Марковец.

По предварительным данным, задержанный получил взятку в размере 347 тысяч рублей в апреле 2018 года. Таким образом давший ее представитель коммерческой организации, импортирующей товары, рассчитывал уменьшить штрафы в рамках возбужденного административного дела и откупиться от проведения проверок в отношении компании.

На данный момент проводится следствие, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

В феврале суд заключил под стражу полковника антикоррупционного управления МВД России по Москве Евгения Кашматова. Его подозревают в получении взятки в размере 15 миллионов рублей от бизнесмена в обмен на прекращение проверки компании.

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