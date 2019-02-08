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Пассажирский автобус врезался в столб ЛЭП

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Пассажирский маршрутный автобус врезался в опору линии электропередач в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщил в Facebook главный инспектор местного ГИБДД Динар Гильмутдинов.

По информации регионального Минздрава, в происшествии пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет «Московский комсомолец».

ДТП произошло на Технической улице. Причины выезда автобуса с проезжей части устанавливают правоохранители.

Ранее 18 февраля сообщалось, что петербургский рабочий с помощью экскаватора потушил рядом стоящий автомобиль, опрокинув на него снег из ковша. По словам очевидцев, машина выехала на встречную полосу, врезалась в столб и загорелась. В результате происшествия никто не пострадал.

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