Прятавшему трупы среди цветов канадцу вынесли приговор

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Брюс Макартур

Канадский ландшафтный дизайнер Брюс Макартур был приговорен к пожизненному заключению без возможности подачи прошения о досрочном освобождении в течение 25 лет. Об этом сообщает Independent.

Как сообщило издание The Globe and Mail, обвинение потребовало приговорить Макартура к двум пожизненным срокам, чтобы возможность досрочно освободиться появилась у него не ранее, чем через 50 лет. Однако суд обратил внимание на то, что осужденный признал свою вину.

Кроме того, приговор смягчили также из-за возраста канадца: на данный момент ему 67 лет. Адвокат Макартура Джеймс Миглин отметил, что досрочное освобождение осужденного «крайне маловероятно».

По мнению судьи Джона Макмэхона, преступник не показал раскаяния и, если бы его не арестовали, «без сомнения» продолжил бы убийства.

Об аресте ландшафтного дизайнера сообщалось в марте 2018-го. Позже он сознался в убийстве восьми человек, которые оставались нераскрытыми с 2010 года. Все, кроме одной жертвы, были беженцами, недавно переехавшими или бездомными. Многие из них считались пропавшими без вести, однако их тела не находили до ареста мужчины. Жертвы мужчины были связаны с так называемой Гей-деревней — районом Торонто, известного своим преимущественно гомосексуальным населением.

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