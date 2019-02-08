Шнуров в стихах порассуждал о пьяном зачатии

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о влиянии алкоголя на россиян. Стихотворение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Музыкант считает, что многих жителей страны родители зачали, будучи пьяными. По мнению артиста, в трезвом состоянии людям совсем не до любви, и перед сексом им приходится выпить для храбрости.
Большинство зачали здесь по пьяни,
А по трезвости не до любви тут, братцы.
От «эротики по-русски» чувство вянет,
Кто в своем уме — не до коллабораций.
Друг на друга глянули: «О, ужас!»
И, для храбрости водяры накатив,
В темноте совокуплялись, тужась.
Вот такой нехитрый нарратив.
Исполнитель предложил читателям обратиться к статистике и убедиться, что от спиртного люди не только умирают, но и рождаются.
Статистически попробуйте, замерьте,
Подойдя точней к вопросу, строже.
Алкоголь — причина нашей смерти,
Но и жизни он причина тоже.
В мае 2018 года Сергей Шнуров рассказал, что из-за чрезмерного употребления алкоголя однажды увидел чертей. При этом он подчеркнул, что пьяным не написал ни одной песни и эта вредная привычка никак не помогает ему в творчестве.