Месси вновь превзошел Роналду

Названы самые высокооплачиваемые футболисты европейских чемпионатов. Список появился на сайте издания L’Equipe.

Первое место рейтинга занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он зарабатывает 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. На втором месте расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его зарплата почти в два раза меньше аргентинца — 4,7 миллиона евро. Замыкает тройку нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — 3,3 миллиона евро.

Также в десятку лучших попали форвард ПСЖ Неймар (3,06 миллиона), нападающий «Барселоны» Луис Суарес (2,9), форвард «Реала» Гарет Бэйл (2,5), полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо (2,3), нападающий МЮ Алексис Санчес (2,28), форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (1,73) и хавбек «Арсенала» Месут Озил (1,6).

Месси в составе «Барселоны» четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Роналду один раз становился обладателем главного европейского титула, выступая за «Манчестер Юнайтед», еще четырежды он делал это в футболке мадридского «Реала», из которого ушел летом 2018 года в «Ювентус».

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