Пригожин предложил найти замену собравшемуся на «Евровидение» Лазареву

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что вместо Сергея Лазарева на «Евровидение» нужно отправить другого российского артиста. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 февраля.

Пригожин напомнил, что певец уже участвовал в конкурсе в 2016 году и успел всем показать свой талант. Тогда Лазарев занял третье место.

«Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз», — сказал продюсер.

8 февраля стало известно, что в этом году Россию на «Евровидении» представит Сергей Лазарев. Музыкант пообещал, что удивит зрителей, и попросил у них поддержки. «Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели», — отметил он.

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

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