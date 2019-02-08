Российские врачи научились лечить смертельные детские заболевания

Российские врачи научились лечить смертельные онкологические заболевания у детей благодаря проекту «Клеточная терапия опухолей у детей». Об этом рассказали на международной TED-конференции, проведенной на инновационной площадке Mail.Ru Group Национальным медицинским исследовательским центром имени Дмитрия Рогачева и Фондом «Врачи, инновации, наука — детям», сообщает «Взгляд».

Организаторы сообщили, в феврале прошлого года в рамках проекта «Клеточная терапия опухолей у детей» на терапию САР-Т клетками был направлен первый ребенок, у которого лейкоз не поддался химиотерапии и пересадке костного мозга. «Не будь этой возможности, ребенка спасти бы не удалось», — рассказали они.

К настоящему времени терапию САР-Т клетками получили 26 пациентов. Ее результаты соответствуют мировому уровню. У 80 процентов детей, которые ранее не имели бы никаких шансов, наблюдается полная ремиссия болезни.

Также в ходе конференции завотделением Центра имени Рогачева Николай Грачев рассказал о методах реконструктивно-пластической хирургии в лечении опухоли головы и шеи у детей, благодаря возможностям микрохирургической аутотрасплантации тканей. Врач пришел со своей пациенткой. «Глядя на юную пациентку, ни за что не подумаешь, что у нее было тяжелое заболевание», — поделились впечатлениями участники конференции.