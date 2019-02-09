Сборная России по хоккею проиграла Швеции

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Еврохоккейтура. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в субботу, 9 февраля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе шведов отличились Микаэль Линдквист (23-я минута), Эмиль Ларссон (32), Исак Лундестрем (53) и Фредрик Хендемарк (60). Россияне ответили шайбами Анатолия Никонцева (41) и Ильи Михеева (51, буллит).

В Стокгольме проходит третий этап Еврохоккейтура — Шведские хоккейные игр. Победу на этапе обеспечила себе команда Чехии, которая набрала шесть очков. С ней в следующем матче встретятся россияне, занимающие третью строчку.

Сборная России стала победителем двух предыдущих этапов Еврохоккейтура, которые проходили в Москве и Хельсинки. Команда также лидирует в общем зачете соревнований.

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