Издевательства над тигренком в российском контактном зоопарке сняли на видео

Прокуратура Тулы проверяет информацию об издевательствах над маленьким тигренком в одном из городских контактных зоопарков. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее в феврале портал Myslo.ru опубликовал видео, на котором мужчина с фотоаппаратом мучил животное ради снимка. Он постоянно дергал его за цепь на шее, чтобы тот смотрел в кадр, запугивал стулом, кричал. По информации издания, зверя также били по морде. Фотография с тигренком стоит 250 рублей.

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