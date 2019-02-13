Очевидцы засняли три солнца в небе над Ямалом

На Ямале очевидцы засняли оптическое явление в виде трех солнц в небе. Видео было опубликовано в Instagram.
«Три солнца. Оптический феномен», — написал пользователь reporter_noyabrsk.
По словам главы окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина, это достаточно частое явление для Заполярья, сообщает РИА Новости.
«Это оптическое явление связано с частицами, кристаллами, мелким снегом, влагой, которые содержатся в воздухе», — пояснил он.
В 2018 году сообщалось, что гало наблюдали жители некоторых районов Санкт-Петербурга. Солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила.
Гало — оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света. Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей.