Очевидцы засняли три солнца в небе над Ямалом

На Ямале очевидцы засняли оптическое явление в виде трех солнц в небе. Видео было опубликовано в Instagram.

«Три солнца. Оптический феномен», — написал пользователь reporter_noyabrsk.

Три солнца. Оптический феномен - гало. ЯНАО. #мобильныйрепортер #янао #ямал #гало #трисолнца Фото опубликовано @reporter_noyabrsk

Солнечное гало - достаточно частое природное явление для заполярного городка Билибино. #зима #небо #закат #высота #Чукотка #Билибино #север #chukotka #bilibino #sever #ilovechukotka #нашелетозима #солнце #гало #фотограф #фотография #ятакснимаю #Nikon #NikonRussia Фото опубликовано @viktor.chuk

По словам главы окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина, это достаточно частое явление для Заполярья, сообщает РИА Новости.

«Это оптическое явление связано с частицами, кристаллами, мелким снегом, влагой, которые содержатся в воздухе», — пояснил он.

В 2018 году сообщалось, что гало наблюдали жители некоторых районов Санкт-Петербурга. Солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила.

Гало — оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света. Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей.

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