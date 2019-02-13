Россияне оказались не готовы митинговать и давать политикам деньги

Большинство россиян не готовы участвовать в уличных акциях и митингах для улучшения жизни в стране. Об этом свидетельствуют данные исследования «Левада-центра», опубликованные на сайте организации в среду, 13 февраля.

Так, о готовности выйти на улицы заявили только 22 процента опрошенных, а 77 процентов ответили отрицательно (1 процент — затруднились ответить). Кроме того, более 90 процентов россиян оказались не готовы поддерживать деньгами общественные или политические организации, и только каждый десятый выразил желание выдвинуть свою кандидатуру на выборах различного уровня.

«Ради изменений к лучшему более половины жителей России готовы голосовать на выборах за партии или кандидатов, предлагающих близкий им план преобразований (71 процент), и подписывать открытые письма и петиции (53 процента)», — отметили авторы исследования.

Около 49 процентов оказались готовы для улучшения жизни в стране обращаться в органы исполнительной власти, и только 30 процентов — участвовать в работе общественных и политических организаций.

Социологи пришли к выводу, что активнее других добиваться улучшений в стране различными способами готовы жители Москвы, а среди молодежи практически каждый второй заявил о готовности включаться в работу общественных и политических организаций. Кроме того, среди пользователей интернета инициативных граждан нашлось больше, чем среди тех, кто выходит в сеть редко или вообще ей не пользуется.

Опрос проходил с 22 по 28 ноября 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 136 населенных пунктов.

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