Рост экономики Украины побил российский рекорд

Экономический рост Украины в 2018 году составил 3,2 процента, передает РИА Новости слова премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

«У нас достаточно позитивный показатель — 3,2 процента рост ВВП. Это оперативные данные Минэкономики», — заявил глава украинского кабмина, выразив уверенность, что реальный ВВП будет не меньше этой планки.

Ранее Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3 процента ВВП. В проекте бюджета указывалось, что инфляция в 2019 году составит 7,4 процента, а рост экономики — 3 процента.

В начале февраля Росстат сообщил, что ВВП России вырос в 2018 году на 2,3 процента. Это наивысший показатель с 2012 года. Тогда рост экономики составил 3,7 процента и с тех пор снижался. Так, в 2015 году ВВП сократился сразу на 2,5 процента.

Данные Росстата превзошли прогноз Минэкономразвития, в соответствии с которым ожидалось улучшение прежних показателей на 2 процента. Экономисты критиковали расчеты ведомства и заявляли, что данные с большой долей вероятности сфальсифицированы и не соответствуют действительности.

Позже Минэкономразвития прокомментировало экономические итоги 2018 года, отметив, что ускорение экономики России «во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым».

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