Глава ФНС определил задачи госорганов в цифровизации

В 2020 году онлайн-доступом будет обладать более 200 миллиардов устройств, а значит, объем и скорость передачи данных увеличатся. В этих условиях предприятия и госорганы либо должны стать цифровыми, либо они исчезнут, — заявил руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, выступил на сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов», прошедшей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Михаила Мишустина довольно абстрактные и безобидные технологии приводят к исчезновению целых отраслей экономики, рабочих мест, необходимости нового территориального планирования, исчезновению государственных финансов и размыванию границ. И это явление получило название уберизации, — подчеркнул глава ФНС. Поэтому государство должно быть в курсе таких процессов и понимать их, чтобы смотреть вперед и принимать правильные управленческие решения.

«Данные превратились в актив. Данные сегодня — это золото и нефть XXI века. Тот, кто быстрее с ними научится работать, обрабатывать, кластеризировать, делать из них продукты, которые повышают добавленную стоимость, тот и будет впереди», — отметил Михаил Мишустин.

По мнению главы налогового ведомства, основной тренд сегодня — все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. На основе полученных данных создаются так называемые чувствительные предприятия, которые знают о вас больше, чем вы сами о себе, следят за изменяющимися параметрами и в реальном времени реагируют на эти изменения. Госорганам необходимо брать на вооружение этот опыт, а также выстраивать свои бизнес-процессы точно так же, как это делают современные цифровые компании, предлагающие платформенные решения. Только такие решения позволят сохранять командные высоты в будущем, — уверен руководитель ФНС.

Уберизация экономики диктует государству новые правила взаимодействия с гражданами. Люди не хотят думать о цифрах, заполнять декларации или документы, нетерпимы к задержкам в получении информации. Им нужны качественные и адресные услуги,— считает Михаил Мишустин. Поэтому путь госорганов — создание удобных платформ для взаимодействия с гражданами: проактивных систем и мобильных приложений.

«Что такое мобильное приложение для самозанятых? Это пример встраивания в естественную среду жизни людей, чтобы быть незаметными», — отметил руководитель налоговой службы. Более того, сейчас рассматривается возможность интеграции приложения с онлайн-кабинетами банков, что еще больше упростит оплату НПД. Михаил Мишустин выразил надежду, что Сбербанк вскоре присоединится к этой инициативе.

Руководитель ФНС также отметил, что новый налоговый режим для самозанятых является льготой, а не новым налогом. Платить 13 процентов с доходов, полученных на территории Российской Федерации, — закрепленная в Конституции обязанность граждан. Специальный режим же дает им возможность уменьшить эту ставку до 4 процентов при продаже товаров и оказании услуг физлицам и до 6 процентов — при взаимодействии с юрлицами. Сделать это можно с помощью приложения «Мой налог», которое избавляет своих пользователей от ведения отчетности и непосредственно живого общения с налоговыми органами.

Михаил Мишустин также рассказал, что налоговая служба стало цифровым ведомством, которое старается в своей работе максимально учитывать потребности граждан. Так, на сегодня автоматизировано 100 процентов услуг, оказываемых физическим лицам, и 90 процентов вопросов юрлиц можно решить удаленно.

