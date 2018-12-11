ФНС получила премию «Цифровые вершины»

Федеральная налоговая служба получила награду в специальной номинации «Цифровое ведомство» на конкурсе «Цифровые вершины». Об сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, уточнив при этом, что по решению попечительского совета премии, награда была присуждена за вклад в развитие информационных технологий в налоговом администрировании, а также в повышение качества предоставления государственных услуг гражданам.

В налоговой службе также отметили, что в рамках конкурса состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие руководитель ФНС Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Потребительские ожидания современного человека таковы, что он привык покупать продукты, получать электронные услуги, не выходя из дома. Поэтому современному человеку покажется странным, если государство или город не будут предоставлять ему свои услуги так же комфортно, как и любые другие компании, предоставляющие цифровые услуги», — отметил Михаил Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, подчеркнул, что цифровизация позволяет не только упростить взаимодействие граждан с налоговой службой, но и не повышать налоговую нагрузку.

В ходе дискуссии говорилось о том, что в последние годы ФНС России уделяет свое основное внимание внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование. Создана мощная технологическая база, развиваются электронные сервисы, которые позволяют налогоплательщикам практически все вопросы с налоговой решать удаленно. Благодаря данным системам в несколько раз сократилось количество налоговых проверок. «В этом году количество проверок физических лиц всего 300, индивидуальных предпринимателей — 820, компаний — 11 тысяч. Мы действительно ушли в цифру», — добавил Михаил Мишустин.

Участники дискуссии также обсудили будущее цифровых технологий в госуправлении. Михаил Мишустин напомнил, что еще недавно юрисдикция налоговиков ограничивалась административными и государственными границами. «Современный цифровой бизнес часто не имеет материальных активов, он не ограничен государственными границами и носит глобальный характер, — сказал руководитель ФНС. «В ближайшие несколько лет налоговым органам предстоит пережить радикальные процессы цифровой трансформации, иначе мы не сможем обеспечивать необходимый уровень налоговых поступлений. Повышение объемов информационных потоков приведет мир к полной финансовой прозрачности и этому нет альтернативы», — подчеркнул глава налоговой службы.

«Цифровые вершины» — первая национальная награда в области IT, цель которой популяризировать отечественные разработки среди российских управленцев.