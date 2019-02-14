Причиной заражения суворовцев паразитами назвали насвай

Курсанты Суворовского училища в Ульяновске (УГСВУ) могли заразиться эхинококкозом, разжевывая насвай — табачный продукт, в состав которого входят экскременты животных. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщают «Известия».

По данным источника журналистов, близкого к следствию, версия заражения через насвай пока является одной из приоритетных. «Если в состав насвая входит помет, то от него вполне могло произойти заражение», — прокомментировал эту информацию собеседник издания в медицинских кругах.

Очаги заражения обнаружены не только в легких курсантов, но и в других органах — в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезенке. По словам мамы одного из подростков, часть пострадавших придется оперировать.14 февраля в красногорском госпитале, где находятся 33 воспитанника училища, ожидают новых больных из Ульяновска.

Кроме того, на эхинококкоз в госпитале Минобороны проверяют нескольких выпускников того же училища, которые окончили его в 2018 году. Отец одного из них Андрей Шульга сообщил, что количество зараженных выпускников растет. По его словам, «у одного суворовца нашли очаг в голове, его ждет трепанация черепа».

По данным источника, от руководства военных учебных заведений страны потребовали проверить состояние здоровья личного состава обучающихся и сотрудников.

Торговля насваем в России запрещена. Родиной смеси являются Казахстан и другие страны Средней Азии. Для ее изготовления используют куриный помет или верблюжьи экскременты, которые перемешиваются с табачной пылью или высушенными листьями растения нас, а также другими ингредиентами. При этом экскременты термически не обрабатываются, что открывает прямой путь для заражения.

3 февраля сообщалось, что эхинококкоз выявлен у 26 воспитанников училища, двух офицеров и работника кухни. Мать одного из курсантов рассказала, что источник или очаг заразы до сих пор не найден. Позже появилась информация, что заражение произошло от животных.

Эхинококкоз поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых затем образуются паразитарные кисты.

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