В Белоруссии начали распродавать автомобили КГБ

Около десятка списанных иномарок из автопарка Комитета госбезопасности Белоруссии выставлены на продажу. Объявления размещены на сайте предприятия «Белспецконтракт», через которое продается снятое с баланса госимущество.

По информации издания drom.ru, автомобили продают без аукциона, необходимо лишь заранее записаться на просмотр. Самый старый экземпляр — черный седан Mercedes-Benz 230E в 123-м кузове с пробегом 476 тысяч километров. Его цена — 2600 белорусских рублей (85 тысяч российских рублей). Самый молодой автомобиль — Peugeot 607 2000 года выпуска с пробегом 367 тысяч километров. Его можно приобрести за 9100 белорусских рублей (277 тысяч российских рублей)

Все машины находятся в комплектном состоянии.

Отмечается, что с ввозом автомобилей в Россию могут возникнуть проблемы, связанные с отсутствием ЭРА-ГЛОНАСС и экологического класса ниже уровня Евро-5. Также владельцы машин должны будут оплатить утилизационные сборы и пошлины, несмотря на то, что Белоруссия входит в Таможенный союз.

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