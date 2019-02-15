Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии

Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».

Неизвестные расклеили по городу листовки с его фотографией, домашним адресом, рассказом о том, что Углев знакомится со школьниками и дарит им игрушки, а также призывом «знать педофила в лицо».

«Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе, с того же дома... Третью [листовку] снял у нашего магазина, [не знаю] сколько их еще», — рассказал Углев журналистам.

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В пятницу, 15 февраля, полицейские сняли у ученого отпечатки пальцев и проверили компьютер на наличие подозрительного контента. В городском МВД не отрицают проведение проверки, но подробностей не уточняют.

В апреле Углева недалеко от дома сбила машина. Виновник ДТП — его 70-летний земляк. Произошедшее он объяснил тем, что отвлекся от дороги.

Владимир Углев стал известен после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ученый дал несколько интервью российским и зарубежным СМИ, в которых рассказал о том, когда и как в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии с его участием разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок», каким образом оно действует и кто мог бы воспроизвести его формулу.

4 марта 2018 Скрипалей нашли лежащими в бессознательном состоянии в Солсбери. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным ряда СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Кремль отвергает все обвинения Лондона.

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